طبيب متخصص في زراعة الأمعاء: عمليات التخسيس تتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي

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قال الدكتور كريم أبوالمجد، رائد زراعة الأمعاء، إن عمليات التخسيس تتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي، موضحًا أن جراحات المعدة لأجل التخسيس قد تكون مطلوبة لبعض المرضى مثل مرضى السكري أو الضغط أو السمنة، وهنا هى ليست عمليات تجميل.

ونصح أبوالمجد، خلال حواره إلى برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، مساء الإثنين، الشباب والشابات الذين لا يعانون من تلك الأمراض أن يكون العلاج طبيًا وليس جراحيًا، لأن تغيير الشيء الذي خلقه الله تعالى يتسبب في وقوع أشياء خاطئة، متوقعًا أن يكون هناك أدوية مستقبلية يمكن أن تساعد في التخسيس بدون جراحات.

وتابع أنه ليس كل مريض سمنة تحدث له عملية جراحية لأن هذه الجراحات قد تغير حياتهم إلى الأبد، خاصةً أنه لا يوجد تعويض للأمعاء ويصبحون عرضة لأي مضاعفات أدوية المناعة والفشل الكلوي بعد سنوات من العملية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك حدود للمؤسسات عند إجراء العملية لأنه لا يوجد أفضل من «المعدة الطبيعية» والزراعة لإنقاذ الحياة وليس التجميل.

وكشف الطبيب المتخصص في زراعة الأمعاء أنه سيقوم بإنشاء مستشفى خاص مجاني متخصص في الجراحات الدقيقة للجهاز الهضمي، وهناك مشاورات لبدء المشروع في وقت قريب ليكون جزءا كبيرا منه مخصصًا لجراحات الجهاز الهضمي الدقيقة وزراعة الأمعاء، لأن هذه «ضريبة قومية» بالنسبة إليه، كما أنه يهدف إلى تكوين فريق متكامل متخصص في الجهاز الهضمي في المستشفيات المصرية.