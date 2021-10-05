استمرار تجهيزات استضافة فعاليات المنتدى الحضري العالمي بالأقصر

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قامت هدى المغربى، السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، بالمرور على أعمال طريق المطار بمدينة الأقصر والمرور على مدينة البياضية وذلك بمرافقة العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر والعميد محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية والمهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة والمهندسة إلهام محمد مدير مديرية الطرق والنقل بالاقصر وحاتم جابر مدير أمن ديوان المحافظة والمهندس مجدى محروس طرق وكبارى الأقصر والسعدى عبدالقادر مدير البرامج الاجنبية.

جاء ذلك في ضوء تنفيذ قرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر رقم ٤٠٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن تشكيل لجنة برئاسة هدى المغربى السكرتير المساعد بالمحافظة تتولى دراسة ومتابعة تجهيزات محافظة الأقصر لاستضافة فعاليات المنتدى الحضرى العالمى ٢٠٢١ ( يوم المدن العالمى ) وتحديد خط سيره حتى نهاية مسار الجولى فيل ومنطقة البر الغربى بالإضافة إلى رفع كفاءة المسار من حيث النظافة وتزينه بالزراعات التجميلية والتغلب على أي معوقات قد تعيق حركة المسار.