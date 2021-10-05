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«صحة حماس»: 8 وفيات و 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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«صحة حماس»: 8 وفيات و 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا «صحة حماس»: 8 وفيات و 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة صحة حماس بغزة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس «كورونا» في القطاع، إلى أنه تم إجراء 3504 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 1018 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».

وأوضحت أنه تم تسجيل 1056 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 173494 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 17892 حالة، وإجمالي المتعافين 154180 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1422 حالة وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 337 حالة، من بينها 212 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 428860 شخص.

المصرى اليوم

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