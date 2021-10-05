هل يوجد بديل لـ«فيسبوك وإنستجرام وواتس آب» ؟.. خبير أمن معلومات يوضح

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قال وليد حجاج، الخبير في أمن المعلومات، إن الخدمات التي تقدمها منصة فيسبوك للعالم كله شهدت انقطاعًا بسبب عطل مفاجئ.

خبير أمن معلومات يكشف عن بدائل «فيسبوك وإنستجرام وواتس آب» (تعرف عليها)

وتابع «حجاج» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، الثلاثاء، أنه حتى الآن لم يتم الإفصاح عن السبب الرئيسي لمشكلة تعطل بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مسؤولين في شركة فيسبوك تحدثوا عن وجود مشكلة في مرور البيانات بين مراكز البيانات على مستوى العالم.

وأكد أن البيانات الموجودة على فيسبوك يتم تسريبها بشكل أوتوماتكي ومن شركة فيسبوك نفسها، حيث إن تسريب البيانات من على فيسبوك لا يحتاج اختراق، لأن عمل هذه الشركات يحتاج إلى جمع المعلومات، مشيرًا إلى أنه يوجد بديل للواتساب وقريب منه، ولكن لا يوجد بديل مناسب في الوقت الحالي لـفيسبوك وانستجرام، موضحا أن الصين وروسيا بهما برامج شبيهة بالفيسبوك.