ندوة تثقيفية أون لاين في الشرقية حول الدروس والعبر المستفادة من حرب أكتوبر

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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان «الدروس والعبر المستفادة من حرب أكتوبر»، وذلك بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، يتم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

ويلقي الندوة فضيلة الشيخ أحمد السيد عبدالهادي، الواعظ الديني وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، يوضح فيها كيف كان نصر أكتوبر وسيظل دوما علامة مضيئة في سجل الانتصارات المصرية، وعنوانا للتضامن العربي، ويبين أن العبور العظيم كان ملحمة رائعة في تاريخ مصر المعاصر، سطر فيه جنود مصر ملحمة بطولية على ضفاف القناة، وأنه لا مستحيل متى ما توافرت العزيمة الصلبة والارادة القوية إلى جانب التخطيط العلمى والفكر الخلاق وهذا ما أثبته انتصار أكتوبر المجيد.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة ،وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية ،وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.