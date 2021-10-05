كليات جامعة المنيا تتزين لاستقبال العام الدراسي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزينت وأنهت كليات جامعة المنيا، استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وقامت اتحادات الطلاب وفرق الكشافة بتزيين مداخل الكليات، فيما قامت الإدارة بإجراء صيانة ودهانات للمنشات والمباني ودورات المياه.

ورصدت «المصري اليوم»، قيام مكتب رعاية الطلاب بكلية طب المنيا بتركيب الزينة بداخل وخارج الكلية للترحيب بالطلاب الجدد والقدامى.

كما نهت كلية الآداب، أعمال الدهانات والصيانة والتجميل للكلية، ومدخلها الخارجي، لاستقبال العام الدراسي الجديد .

وأعلن الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمبنى مدرجات جديد يضم 4 مدرجات خُصص لاستيعاب طلاب كلية الطب، والانتهاء من مستجدات نشر الكتاب الإلكتروني الجامعي البديل للكتاب الورقي، بما يسهم في توفير المادة العلمية للطلاب على المنصة التعليمية للجامعة، وبما يضمن الحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية، وذلك في إطار المستهدف تحقيقه نحو التحول الرقمي على كافة الأصعدة.

جامعة المنيا تتزين لاستقبال العام الدراسي الجديد

جامعة المنيا تتزين لاستقبال العام الدراسي الجديد