اعتماد 14 واعظ للعمل خطباء مكافاة بمساجد الاقصر

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أعلن الشيخ محمد عبدالدايم، مدير عام اوقاف الاقصر، انه تم اعتماد عدد(14) واعظ، للعمل كخطباء مكافأة بمديرية اوقاف الاقصر وتم تسليمهم العمل بالادارات الفرعية التابعة للمديرية،

وأوضح قيام مديرية الاوقاف أيضا، بعقد الاختبارات الأولية للمتقدمين لمسابقة الايفاد الدائم للائمة للعام، والتى تقدم لها 16 متسابق، بجانب مرشحين من الائمة بالمديرية للقيام بأداء واجب التوعية الدينية وخطبة الجمعة بحقول شركات البترول.

وأضاف، قيام مديرية أوقاف الاقصر باستصدار عدد 35 اخطار عقاب لبعض العاملين بالمديرية وفق القواعد المتبعة.