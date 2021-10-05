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الإعلامية ايمان الحصري تجري عملية جراحية دقيقة في ألمانيا

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الإعلامية ايمان الحصري تجري عملية جراحية دقيقة في ألمانيا الإعلامية ايمان الحصري تجري عملية جراحية دقيقة في ألمانيا

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نشر الصفحة الرسمية للإعلامية إيمان الحصري خضوعها الآن لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا.

وطالبت الصفحة الرسمية للإعلامية إيمان الحصري متابعيها ومحبي الاعلامية بالدعاء لها، وقال :«نسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا استرحم به رحم وإذا سئل به أعطي أن يشفيها ويتم عليها نعمة الصحة والعافية. يا رب» .

يذكر أن إيمان الحصري مذيعة برنامج مساء اجرت عدة عمليات في القاهرة، منذ 6 شهور، والتي فشلت مما اسفر عن تدهور حالتها الصحية، وبعدها اجرت عدة عمليات أخرى لتحسين فشل العملية الاولي ولكن جميع العمليات فشلت مما جعل اسرتها تقرر سفرها إلى المانيا، وتخضع الان إلى عملية جراحية.

المصرى اليوم

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