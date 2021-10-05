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الإمارات تطلق مهمة فضائية لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى

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الإمارات تطلق مهمة فضائية لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى الإمارات تطلق مهمة فضائية لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى

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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن مهمة جديدة في مجال الفضاء.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابة بموقع تويتر، الثلاثاء، إن «أطلقت دولة الإمارات اليوم ضمن مشاريع الخمسين مهمة جديدة في مجال الفضاء.. مهمة لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية .. وتنفيذ أول هبوط عربي على كويكب في ختام الرحلة التي ستقطع 3.6 مليار كم (7 أضعاف رحلة مسبار الأمل لكوكب المريخ)».

وأضاف: «مسيرتنا في مجال الفضاء لا تزال في بدايتها.. ورحلاتنا مستمرة.. ولدينا مشاريع علماء فضاء.. ورواد فضاء.. ومركبات فضاء.. ثلث نجوم السماء كانت تحمل أسماء عربية.. لأن العرب كانوا رواد علم الفلك.. مهمتنا استئناف حضارتنا العربية.. وإذا لم نتحرك اليوم فمتى؟».

وعلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عبر حسابه في تويتر، قائلا: «إطلاق دولة الإمارات مشروعاً جديداً لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات، خطوة جديدة في مساهمتها في علوم الفضاء.. نثق بقدرات أبناء الإمارات وطموحاتهم إلى بلوغ أرفع المراتب العلمية بما يخدم مستقبلنا والمعرفة الإنسانية».

المصرى اليوم

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