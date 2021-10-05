نجيب ساويرس يعلق على خسائر فيسبوك بعد تعطل منصاته

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن حجم خسائر الاقتصاد العالمي جراء تعطل خدمات منصات فيسبوك لمدة ساعة واحدة أمس.

وكتب نجيب ساويرس في تدوينه له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر «إن انقطاع خدمة فيسبوك Facebook وواتساب WhatsApp وأنستجرام Instagram وماسنجر Messenger لمدة ساعة سيكلف الاقتصاد العالمي حوالي 160 مليار دولار، وفقًا لتقدير شركة مراقبة الإنترنت NetBlocks ومقرها لندن».

وتراجعت أسهم «فيسبوك» بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع مع تطبيقي «أنستجرام»، و«واتساب».

وتعطلت خدمات التطبيقات الثلاثة في عدة مناطق على مستوى العالم، أمس الإثنين، إضافة إلى مواقع «أمازون»، و«جوجل»، إضافة إلى شبكة «تي موبايل» للاتصالات الأمريكية.

وانخفض سهم فيسبوك إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

وأشار موقع «داون تراكر» إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث (المملوكة جميعها لشركة فيسبوك) في جميع أنحاء العالم.

وأقرأ أيضًا..خبراء يكشفون سر توقف خدمات فيسبوك وواتس آب وإنستجرام