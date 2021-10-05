أخبار عاجلة

عبّر عن أمله في أن يتم ذلك عبر اتفاق.. وزير خارجية إيران يؤكد أن بلاده ستواصل إرسال النفط للبنان -
أنشطة سرية مشبوهة.. مداهمةٌ تضبط ٣ ملايين إبرة أنسولين مزوَّرة بجازان -
بلاغ مواطن يقود "بلدية بيشة" لضبط ملحمة تُسَوِّق حيوانًا نافقًا‎‎ -
41% نسبة التصويت في الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية العراقية -
الإحصاء الخليجي: 78.8 مليون جرعة لقاح كورونا معطاة بدول التعاون -
أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت عند 83.69 دولارًا للبرميل -
يوم ماطر في جازان.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 7 مساءً -
من اليوم.. بريطانيا ترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء -
هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسّسي الكامل -
القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. المصرى اليوم

نجيب ساويرس يعلق على خسائر فيسبوك بعد تعطل منصاته

Print
نجيب ساويرس يعلق على خسائر فيسبوك بعد تعطل منصاته نجيب ساويرس يعلق على خسائر فيسبوك بعد تعطل منصاته

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن حجم خسائر الاقتصاد العالمي جراء تعطل خدمات منصات فيسبوك لمدة ساعة واحدة أمس.

وكتب نجيب ساويرس في تدوينه له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر «إن انقطاع خدمة فيسبوك Facebook وواتساب WhatsApp وأنستجرام Instagram وماسنجر Messenger لمدة ساعة سيكلف الاقتصاد العالمي حوالي 160 مليار دولار، وفقًا لتقدير شركة مراقبة الإنترنت NetBlocks ومقرها لندن».

وتراجعت أسهم «فيسبوك» بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع مع تطبيقي «أنستجرام»، و«واتساب».

وتعطلت خدمات التطبيقات الثلاثة في عدة مناطق على مستوى العالم، أمس الإثنين، إضافة إلى مواقع «أمازون»، و«جوجل»، إضافة إلى «تي موبايل» للاتصالات الأمريكية.

وانخفض سهم فيسبوك إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

وأشار موقع «داون تراكر» إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث (المملوكة جميعها لشركة فيسبوك) في جميع أنحاء العالم.

وأقرأ أيضًا..خبراء يكشفون سر توقف خدمات فيسبوك وواتس آب وإنستجرام

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فياض يؤكد إعادة الشبكة الكهربائية في لبنان

فياض يؤكد إعادة الشبكة الكهربائية في لبنان

شبكة الكهرباء فى لبنان تعود للعمل بعد ظلام دامس

شبكة الكهرباء فى لبنان تعود للعمل بعد ظلام دامس

تفاعلاً مع "سبق".. "المياه الوطنية": جارٍ إنجاز مشروع شبكة الصرف الصحي بالطائف وفق الخطة المحددة

تفاعلاً مع "سبق".. "المياه الوطنية": جارٍ إنجاز مشروع شبكة الصرف الصحي بالطائف وفق الخطة المحددة

وسائل إعلام لبنانية: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في البلاد

وسائل إعلام لبنانية: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في البلاد