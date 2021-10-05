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عبّر عن أمله في أن يتم ذلك عبر اتفاق.. وزير خارجية إيران يؤكد أن بلاده ستواصل إرسال النفط للبنان
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 09:22 صباحاً
أنشطة سرية مشبوهة.. مداهمةٌ تضبط ٣ ملايين إبرة أنسولين مزوَّرة بجازان
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 09:20 صباحاً
بلاغ مواطن يقود "بلدية بيشة" لضبط ملحمة تُسَوِّق حيوانًا نافقًا
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 09:20 صباحاً
41% نسبة التصويت في الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية العراقية
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 09:20 صباحاً
الإحصاء الخليجي: 78.8 مليون جرعة لقاح كورونا معطاة بدول التعاون
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 09:20 صباحاً
أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت عند 83.69 دولارًا للبرميل
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 09:20 صباحاً
يوم ماطر في جازان.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 7 مساءً
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 09:20 صباحاً
من اليوم.. بريطانيا ترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 09:20 صباحاً
هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسّسي الكامل
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 09:20 صباحاً
القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 09:20 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مشاركو المناورات العسكرية الروسية الجزائرية ينفذون رمايات من رشاشات كلاشنيكوف
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 10:57 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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