«بحبك»..إيمي سمير غانم تكشف عن آخر صورة للراحلة دلال عبد العزيز

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تعيش الفنانة إيمي سمير غانم حالة نفسية سيئة، بعد وفاة والديها الفنان القدير سمير غانم والفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، ونشرت إيمي قبل دقائق آخر صورة للفنانة دلال عبدالعزيز وعلقت عليها وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام :«بحبك».

وكان لوفاة دلال عبد العزيز وسمير غانم أثر كبير على الأسرة كاملة، ونشرت إيمي مؤخراً وعلقت «كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وانتوا بتتألموا وانا ودنيا مش عارفين نعمل حاجه..الحمدلله الحمدلله الحمدلله، بس انا مش عارفه اكون تمام، كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون احسن، بس الحقيقه اني اوحش من الاول، وكل حاجه عملتها بس مش بهدا، الحمدلله على نعمه الصلاه والتسبيح والدعاء اكيد بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي اكون كويسه واصبر اكتر من كده والحمدالله على أي ابتلاء انا راضية».