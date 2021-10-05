فاركو يفوز على البنك الأهلي بهدف مودي

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خاض فريق البنك الأهلي أمس مباراته التجريبية الثانية أمام نظيره فاركو وإنتهت بفوز فريق فاركو بهدف احمد عبدالعزيز مودي وشهد اللقاء واقعة غريبة بطلها حكم اللقاء أحمد جمال عندما ألغي هدفاً أحرزه محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي من ركلة جزاء بداعي الخطأ في التنفيذ وإحتسب احمد جمال ركلة حرة غير مباشرة على لاعب البنك الأهلي أمام دهشة الجهاز الفني واللاعبين من القرار الغريب

وعقب مواصلة اللعب فقد الحكم السيطرة على اللقاء مما سمح للاعبي الفريقين الإعتراض على قراراته.

وعن المباراة أشرك خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 21 لاعباً على مدار شوطي المباراة لتجهيزهم قبل إنطلاق الدوري العام والذي تحدد موعد انطلاقه 25 أكتوبر الجاري.

بدء فريق البنك الأهلي شوط المباراة الأول بتشكيل مكون من احمد السعدني في حراسة المرمى وأمير مدحت واحمد ياسين وعاصم صلاح واسامه إبراهيم في خط الدفاع.

ومحمد لعبه ومحمد فتحي ومحمود السيد ومحمد حامد ومحمود قاعود في خط الوسط وفادي فريد رأس حربة إمتلك فريق البنك الأهلي الكره في أوقات كثيرة من هذا الشوط وأهدر محمد حامد وفادي فريد ثلاثة فرص محققة أمام المرمي حيث اصتدمت الكرة مرتين بالقائم وقبل انطلاق شوط المباراة الثاني أجري خالد جلال 5 تغيرات بنزول محمد هلال وأحمد سعيد ويعقوبو وموسي دياوارا واحمد العش وواصل فريق البنك الأهلي الاستحواذ على الكره في منطقة المناورات وأثناء سعي فريق البنك الأهلي لإحراز الهدف الاول احتسب حكم اللقاء خطأ لفاركو قرب الراية الركنية حول مودي العرضية بضربة رأس محرزا الهدف الوحيد بالمباراة وعقب الهدف ضغط فريق البنك بقوة لإدراك هدف التعادل واجري خالد جلال 5 تغيرات أخرى بنزول مصطفي إيفا أحد ناشئي الفريق ومعروف يوسف وكريم بامبو واسامة فيصل ومحمد دبش وعقب التبديلات ضغط الفريق مرة أخرى من أجل التعديل حتي أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية غاب عن فريق البنك الأهلي في مباراة اليوم محمد بسيوني ومحمد مصطفي ميدو والزنفلي وشادي رضوان لخوضهم مرانا خفيفا قبل إنطلاق اللقاء.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة فريق سموحة الأربعاء المقبل ضمن برنامج المباريات الودية الذي أقره خالد جلال المدير الفني للفريق.