البرلمان العربي يعزي سلطنة عمان في ضحايا «شاهين»

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أعرب البرلمان العربي ،عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى سلطنة عُمان قيادة وبرلمانا وحكومة وشعبا في ضحايا إعصار شاهين الذي ضرب عدة ولايات بالسلطنة وخلف عددا من القتلى والمُصابين،داعيا المولى عز وجل أن يحفظ سلطنة عمان وأهلها من كل سوء، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، تضامنه مع السلطنة في هذه الظروف الحرجة ،منوها بحكمة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في إتخاذ التدابير اللازمة لإحتواء تلك الأزمة والعبور بالسلطنة من هذه الفترة الدقيقة بأقل الخسائر.

وثمن البرلمان العربي التدابير الاحترازية التي إتخذها سلطان عمان للتخفيف من حدة هذه الازمة وتأثيراتها المختلفة حيث أمر بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية، وذلك بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.