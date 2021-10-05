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شهدت أسعار الذهب، صباح اليوم الثلاثاء، 5 أكتوبر 2021، حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط فى بداية التداول ، حيث انخفض سعر الذهب عالميا بعدما حقق ارتفاعا مساء الإثنين، وذلك بسبب انتعاش مؤشر الدولار وارتفاعه، كما انخفض سعر الذهب في مصر، فى استجابة للانخفاض العالمى، وتراوح سعر الذهب عيار 21 ما بين 769 و772 جنيها .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب محليا وعالميا، يوميا، للتيسير على راغبى الشراء أو البيع من المواطنين والمستثمرين، لتحديد احتياجاتهم قبل الشراء سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محلات الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 879 إلى 882 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 769 إلى 772 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 659 إلى 662 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 و70 جنيها، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6152 إلى 6176 جنيها.

انخفضت أسعار الذهب عالميا صباح اليوم، خلال الدورة الأسيوية ، بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع مؤشر الدولارفى مقابل العملات المنافسة، حيث انخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.43%، على 1759.65 دولارا للأوقية وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.43%، إلى 1759.95 دولارا للأوقية، ويجد الذهب نقاط الدعم عند 1721.80 دولارا ، والمقاومة عند 1771.50 دولارا، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.22% أمام العملات المنافسة ، ولكن مع استمرار التداول بدأ الذهب فى الارتفاع قليلا وسط حالة من القلق والترقب بين المستثمرين حول اتجاه المؤشر .

سجلت اسعار الذهب في أسواق المال، صباح اليوم، ارتفاعا كبيرا، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير 776.22 جنيه، وسجل عيار 24، 887.10 جنيه، وسجل عيار 18، 665.33 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,756.11 $ .

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