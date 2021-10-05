6 عروض في ثامن أيام المهرجان القومي للمسرح (تعرف عليها)

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يشهد ثامن أيام فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة دورة (الكاتب المسرحي المصري)، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، تقديم 6 عروض مسرحية مختلفة الجهات الإنتاجية على مسارح متروبول والهناجر والسلام ومركز الجيزة الثقافي وغيرها.

على مسرح متروبول في السادسة مساء، يقدم العرض المسرحي «اسمي أوسكار» إنتاج فرق المسرح المستقل، تأليف إريك إيمانويل شميث، إخراج أحمد رجائي، وعلى مسرح السلام، يعقبه في الثامنة مساء تقديم العرض المسرحي «مهاجر بريسبان» إنتاج قصر ثقافة الأنفوشى، تأليف الشاعر اللبناني الكبير جورج شحادة، وترجمة أدونيس، ودراماتورج وإخراج الدكتور جمال ياقوت.

وعلى مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، يعرض في الثامنة مساء، العرض المسرحي «برنتانيا» إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، تأليف مينا بيباوى، وإخراج مينا لويز.

كما يقدم على مسرح النهار، في العاشرة مساء، العرض المسرحي «ملحمة السويس» من إنتاج نقابة المهن التمثيلية، من تأليف وإخراج محمد زكي.

وفى العاشرة مساء يقدم على مسرح الهناجر، العرض المسرحي «المسيرة الوهمية» إنتاج مركز الهناجر للفنون، والعرض تأليف رأفت الدويري، وإخراج طارق الدويري، وفى الحادية عشرة مساء يقدم العرض المسرحي «كيفين» إنتاج قصور الثقافة، تأليف أحمد عبدالرازق، إخراج حسام ياسين.