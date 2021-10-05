أخبار عاجلة

عبّر عن أمله في أن يتم ذلك عبر اتفاق.. وزير خارجية إيران يؤكد أن بلاده ستواصل إرسال النفط للبنان -
أنشطة سرية مشبوهة.. مداهمةٌ تضبط ٣ ملايين إبرة أنسولين مزوَّرة بجازان -
بلاغ مواطن يقود "بلدية بيشة" لضبط ملحمة تُسَوِّق حيوانًا نافقًا‎‎ -
41% نسبة التصويت في الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية العراقية -
الإحصاء الخليجي: 78.8 مليون جرعة لقاح كورونا معطاة بدول التعاون -
أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت عند 83.69 دولارًا للبرميل -
يوم ماطر في جازان.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 7 مساءً -
من اليوم.. بريطانيا ترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء -
هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسّسي الكامل -
القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

6 عروض في ثامن أيام المهرجان القومي للمسرح (تعرف عليها)

Print
6 عروض في ثامن أيام المهرجان القومي للمسرح (تعرف عليها) 6 عروض في ثامن أيام المهرجان القومي للمسرح (تعرف عليها)

لاقتراحات اماكن الخروج

يشهد ثامن أيام فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة دورة (الكاتب المسرحي المصري)، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، تقديم 6 عروض مسرحية مختلفة الجهات الإنتاجية على مسارح متروبول والهناجر والسلام ومركز الجيزة الثقافي وغيرها.

على مسرح متروبول في السادسة مساء، يقدم العرض المسرحي «اسمي أوسكار» إنتاج فرق المسرح المستقل، تأليف إريك إيمانويل شميث، إخراج أحمد رجائي، وعلى مسرح السلام، يعقبه في الثامنة مساء تقديم العرض المسرحي «مهاجر بريسبان» إنتاج قصر ثقافة الأنفوشى، تأليف الشاعر اللبناني الكبير جورج شحادة، وترجمة أدونيس، ودراماتورج وإخراج الدكتور جمال ياقوت.

وعلى مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، يعرض في الثامنة مساء، العرض المسرحي «برنتانيا» إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، تأليف مينا بيباوى، وإخراج مينا لويز.

كما يقدم على مسرح النهار، في العاشرة مساء، العرض المسرحي «ملحمة السويس» من إنتاج نقابة المهن التمثيلية، من تأليف وإخراج محمد زكي.

وفى العاشرة مساء يقدم على مسرح الهناجر، العرض المسرحي «المسيرة الوهمية» إنتاج مركز الهناجر للفنون، والعرض تأليف رأفت الدويري، وإخراج طارق الدويري، وفى الحادية عشرة مساء يقدم العرض المسرحي «كيفين» إنتاج قصور الثقافة، تأليف أحمد عبدالرازق، إخراج حسام ياسين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جورج كلوني ينقذ زوجته على الريد كاربت بعد تعرضها لموقف محرج (صور)

جورج كلوني ينقذ زوجته على الريد كاربت بعد تعرضها لموقف محرج (صور)

قائمة منتخب مصر أمام ليبيا اليوم والتشكيل المتوقع والحكم والمُعلقين في تصفيات كأس العالم

قائمة منتخب مصر أمام ليبيا اليوم والتشكيل المتوقع والحكم والمُعلقين في تصفيات كأس العالم

ضمن مبادرة حياة كريمة ..حملة جديدة للقومي للسكان لاستخراج سواقط القيد ببئر العبد

ضمن مبادرة حياة كريمة ..حملة جديدة للقومي للسكان لاستخراج سواقط القيد ببئر العبد

«القومي للمرأة» يواصل حملة طرق الأبواب بشمال سيناء

«القومي للمرأة» يواصل حملة طرق الأبواب بشمال سيناء