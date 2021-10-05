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عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الثلاثاء، اجتماعاً موسعا بمقر وزارة التنمية المحلية، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور الاجتماع عدد من قيادات الوزارات الثلاثة والهيئة.

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر تطورات الموقف التنفيذى لأعمال تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى برامج البنية التحتية، والتشغيل والدعم المؤسسي، وما تم تنفيذه من أعمال، وكذا بحث بعض العروض الفنية المقدمة من شركات النظافة للقيام بخدمات الجمع والنقل ونظافة وكنس الشوارع والمرافق العامة بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية، وما سيتم تنفيذه من مشروعات خلال العام المالى الحالي. كما تم الإشارة خلال اللقاء إلى أنه تم تنفيذ حوالى 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، وتم تسيلم 6 مدافن صحية بعدد من المحافظات تشمل مدافن الفرافرة والخارجة والداخلة بالوادى الجديد ومدافن سنور وسمسطا ببنى سويف، وكوم أوشيم بالفيوم، بالإضافة إلى الإنتهاء من تسليم عدد من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة بعدد من المحافظات وتشمل ( منشأة ناصر، والمقطم وشارع بورسعيد ) بمحافظة القاهرة، ويوسف الصديق بالفيوم، والإبراهيمية وديرب نجم بالشرقية، وأيضًا كفر الدوار ودمنهور بالبحيرة، ومحطة ناصر ببن سويف، وفيما يخص مصانع التدوير فإنه جاري إنشاء 3 خطوط بدار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا، كما تم العمل على تطوير مصنع المحلة بالغربية، واستمرار رفع التراكمات بالموقع من قبل الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الصلبة التي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات، وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير.

وقال «شعراوي»، إن الشهر الماضى شهد البدء الفعلى لشركات النظافة الجديدة للعمل بالمنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة، وتتابع الوزارة بالتنسيق مع محافظة القاهرة لمستوى النظافة بتلك المناطق لضمان تنفيذ العقود الموقعة من الشركات، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة المنظومة بجميع مراحلها في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية لإعادة الشكل الجمالى والحضارى لمدن القناة.

وشدد على ضرورة أن تتضمن العقود الجديدة في بورسعيد والإسماعيلية لأليات وعناصر محددة لضمان جودة الخدمات المقدمة من الشركات للحصول على رضا المواطنين وتحسين مستوى نظافة الشوارع والكنس الآلى وتنفيذ منظومة الجمع المنزلى للقمامة بصورة جيدة.

وأكد الوزير، على وجود تعاون وتنسيق دائم بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربى لتنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات والعمل على إحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبها أكدت وزيرة البيئة، على ضرورة البدء الفورى في تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة لا سيما في محافظتى بورسعيد والاسماعيلية، مع أهمية إعتماد منهجية واضحة لخطة دمج القطاع غير الرسمي في منظومة المخلفات بالمحافظتين والتى سيبدأ العمل بهما قريباً، مشيرة إلى ان دمج هذا القطاع بمنظومة إدارة المخلفات يعبر بوضوح عن اهتمام الدولة بهذا القطاع، والعمل على تقنين أوضاعه ومنحه تأمين صحى واجتماعى لائق والاستفادة مما يقدمه للدولة من خدمات.

كما أكدت على ضرورة وضع خطة لمواجهة التحديات التي يمكن أن تحدث اثناء تطبيق المنظومة بالمحافظتين، مشددة على ضرورة التنسيق مع محافظتى بورسعيد والاسماعيلية من أجل معرفة تلك المعوقات ووضع حلول قابلة للتنفيذ. واوضحت الوزيرة، أن الجزء الأكبر لنجاح أي تعاقد بمنظومة المخلفات هو تنظيم العلاقة بين شركات القطاع الخاص والمحافظة والقطاع غير الرسمي، لافتة إلى ضرورة عقد إجتماعات مع القطاع غير الرسمي قبل البدء في اعتماد التعاقدات لتذليل كافة الصعوبات في هذا الشأن.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تعمل ضمن منظومة المخلفات في إنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات حيث قامت الوزارة بإنشاء ( 3 ) مصانع للمعالجة والتدوير وذلك ضمن المرحلة الأولى للمنظومة في كل من دار السلام بمحافظة سوهاج، وتونا الجبل بمحافظة المنيا، والمحلة بمحافظة الغربية وكذلك رفع كفاءة ( 6 ) خطوط بدفره بمحافظة الغربية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات ضمن المرحلة الثانية ومن بينهم مصنع بمحافظة المنوفية وكذلك رفع كفاءة عدد ( 4 ) محطات فرز قمامة بجنوب سيناء.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على وجود تنسيق وتعاون كامل بين كافة الوزارات والجهات بالدولة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية التي تساهم في ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين الوضع المعيشي لهم، كما أكد على سعى وزارة الإنتاج الحربى الدائم لتوظيف الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، لافتا إلى وجود تعاون مثمر ووثيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة في العديد من المجالات.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ على البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

وأضاف أن العربية للتصنيع تشارك في تنفيذ المنظومة المتكاملة للتخلص الآمن من المخلفات البلدية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي، مشيرا إلى تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات، بالإستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال مع مراعاة تصميم المنظومة بما يراعي كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري.

الحكومة تتابع آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات

الحكومة تتابع آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات

الحكومة تتابع آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات

الحكومة تتابع آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات

الحكومة تتابع آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات