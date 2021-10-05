«صحة الشرقية» تنعي وفاة طبيب وطبيبة بمركزي ههيا وفاقوس

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسي، تقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملين بمديرية الشؤون الصحية، وجميع العاملين بالإدارة الصحية بههيا، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالي الزميل الدكتور محمد راتب طبيب الأسنان بالوحدة الصحية بحسين تيمور بههيا، والذي وافته المنية صباح اليوم، سآلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعي الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملين بمديرية الشؤون الصحية، وجميع العاملين بالإدارة الصحية بفاقوس، بخالص العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالي الزميلة الدكتورة عزة أبوالمجد طبيبة بالوحدة الصحية بأكياد القبلية بفاقوس، والتي وافتها المنية أمس، سآلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.