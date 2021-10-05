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"سعود الطبية" تُقدّم بعض النصائح للتعايش مع عمى الألوان

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"سعود الطبية" تُقدّم بعض النصائح للتعايش مع عمى الألوان "سعود الطبية" تُقدّم بعض النصائح للتعايش مع عمى الألوان
"المطيري": له عدد من المضاعفات أهمها ضعف الرؤية ويمكن التغلب عليه

أكدت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في قسم طب وجراحة العيون- أن عمى الألوان هو صعوبة في رؤيتها بشكل صحيح نتيجة خلل أو فقدان مخاريط الشبكية في العين، وفي كلتا الحالتين لا يتم إرسال المعلومات الصحيحة إلى الدماغ؛ وبالتالي لا يستطيع الشخص المصاب التمييز بين لون أو أكثر من الألوان الأساسية وهي الأحمر أو الأزرق أو الأصفر.

وأوضح استشاري ورئيس قسم طب وجراحة العيون بالمدينة الدكتور ناصر المطيري، أن هناك عددًا من المضاعفات من أهمها: ضعف الرؤية، لأن المخاريط مسؤولة أيضًا عن رؤية التفاصيل الدقيقة.. وعدم القدرة على أداء وظائف تتطلب رؤية دقيقة للألوان كالطيارين وسائقي القطارات ومراقبي الحركة الجوية.. وصعوبة في أداء المهام اليومية مثل اختيار الملابس والقيادة وطهي الطعام واستخدام الأجهزة الإلكترونية.. ومشكلة في معرفة التحذيرات أو علامات السلامة.

وأضاف د.المطيري: نظرًا لأن عمى الألوان يُعد حالة غير مؤلمة؛ فلا يؤثر على حياة الفرد خصوصًا عند اتباعه لبعض النصائح الخاصة بالتعايش معها، وتشمل حفظ ترتيب ألوان الأشياء الضرورية مثل إشارة المرور، ووضع ملصقات على الملابس تخبره عن لونها؛ وذلك من خلال مساعدة الآخرين، والقيام بترتيب الملابس باستخدام مصابيح ضوء النهار للمساعدة في زيادة سطوع لون الأشياء والاعتماد على الحواس الأخرى خاصة عند الطبخ واختيار الفواكه الطازجة، كذلك استعمال التطبيقات الخاصة بالهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي للمساعدة في تمييز اللون أثناء مهام معينة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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