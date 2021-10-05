أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة.. و"الأرصاد": حالة تستمر حتى 8 مساءً

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المركز الوطني: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، وهي -بمشيئة الله- أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد والسيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً: مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.

وأصدر تنبيهاً آخر، يتضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.