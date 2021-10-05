"المسؤولية الاجتماعية" يحتفل باليوم الوطني مع عدد من الفئات الخاصة

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بمشاركة عدد من منسوبي "تداول السعودية " تفعيلًا لرؤية 2030

ساهم عدد من موظفي مجموعة تداول السعودية، في تفعيل مسؤوليتهم الاجتماعية من خلال المشاركة في برنامج اليوم الوطني ٩١، تحت شعار "ما نسيناكم"، والتي استهدفت عددًا من الفئات الخاصة لهذا العام، وهي الأيتام، وعدد من ذوي الإعاقة، وكبار السن، وزيارة عدد من الأطفال المصابين بالسرطان من تنفيذ المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية.

وقام موظفو المجموعة بمشاركة الجميع فرحتهم باليوم الوطني من خلال زيارتهم والاطمئنان عليهم، كما شاركوا بتسليم عدد من الهدايا والاستمتاع بالفعاليات.

وفي نهاية المبادرة استقبل المهندس خالد الحصان الرئيس التنفيذي لمجموعة "تداول السعودية" في المركز الإعلامي في مقر الشركة، عددًا من ذوي الإعاقة المستفيدين من البرنامج؛ حيث قدّم لهم الهدايا، وقام معهم بقرع جرس افتتاح السوق، وتلقى عددًا من رسوم ذوي الإعاقة.

وقدم إبراهيم المعطش الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية درعًا تكريميًّا لمجموعة "تداول السعودية"، على دعمها للاحتفال باليوم الوطني مع الفئات الخاصة.

ويأتي تعاون مجموعة "تداول السعودية"، من باب الإسهام في تكريس المسؤولية الاجتماعية؛ حيث أضحت الشركة من أهم الشركات السبّاقة في دعم كل ما فيه فائدة المجتمع وخلق حراك في هذا المجال؛ مؤكدة أنها تنتهج مبدأ تفعيل المسؤولية الاجتماعية كأحد مكونات الشركة ومواكبة لرؤية ٢٠٣٠ التي كان من أحد مستهدفاتها دمج الفئات الخاصة مع المجتمع.