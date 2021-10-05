«معًا نطمئن.. سجل الآن».. 10 مراكز تستقبل المواطنين للتلقيح ضد «كورونا» في الإسكندرية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المركز الشبابية التي خصصتها مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل والحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات مشددة لمواجهة الوباء، من خلال تحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين وارتداء الكمامات الواقية.

وقالت «صفاء»، أن تخصيص المراكز للمواطنين يأتي في اطار اطلاق المبادرة الرئاسية «معًا نطمئن.. سجل الآن»، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بهدف تشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه تنفيذ للمبادرة الرئاسية تم فتح أبواب المراكز لتوافد المواطنين عليها لتلقى لقاح فيروس كورونا، وشهدت المراكز إقبال كبير من جانب المواطنين، داعية الراغبين في الحصول على المصل التوجه إلى المراكز العشرة المخصصة وهى مركز شباب الحرمين، مركز شباب العمراوي، مركز شباب السيوف ٢، مركز شباب النصر، مركز شباب الشلالات، مركز شباب برج العرب الجديد، مركز شباب العامرية، مركز شباب الجزائر، مركز شباب القباري، مركز شباب أبوتلات.

إلى ذلك نظمت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندريه، بالتعاون مع مديرية الصحة، حملة لتسجيل وتلقي لقاح فيروس كورونا للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وايضا حملة ١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، الثلاثاء، وذلك في إطار سياسة الدولة في التخفيف على المواطنين وتقليل الزحام وتقليص قوائم الانتظار لتلقي لقاح كورونا والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي .

"معًا نطمئن.. سجل الآن" .. 10 مراكز تستقبل المواطنين للتلقيح ضد "كورونا" في الاسكندرية (صور)

"معًا نطمئن.. سجل الآن" .. 10 مراكز تستقبل المواطنين للتلقيح ضد "كورونا" في الاسكندرية (صور)

"معًا نطمئن.. سجل الآن" .. 10 مراكز تستقبل المواطنين للتلقيح ضد "كورونا" في الاسكندرية (صور)

"معًا نطمئن.. سجل الآن" .. 10 مراكز تستقبل المواطنين للتلقيح ضد "كورونا" في الاسكندرية (صور)

"معًا نطمئن.. سجل الآن" .. 10 مراكز تستقبل المواطنين للتلقيح ضد "كورونا" في الاسكندرية (صور)

"معًا نطمئن.. سجل الآن" .. 10 مراكز تستقبل المواطنين للتلقيح ضد "كورونا" في الاسكندرية (صور)

"معًا نطمئن.. سجل الآن" .. 10 مراكز تستقبل المواطنين للتلقيح ضد "كورونا" في الاسكندرية (صور)

"معًا نطمئن.. سجل الآن" .. 10 مراكز تستقبل المواطنين للتلقيح ضد "كورونا" في الاسكندرية (صور)