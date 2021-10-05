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«زراعة الإسكندرية» تعلن انتهاء الموسم الزراعي الصيفي وبدء صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية 2022

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«زراعة الإسكندرية» تعلن انتهاء الموسم الزراعي الصيفي وبدء صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية 2022 «زراعة الإسكندرية» تعلن انتهاء الموسم الزراعي الصيفي وبدء صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية 2022

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أعلن المهندس طارق زكى صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، انتهاء موسم الزراعات الصيفية، وبدء صرف الأسمدة الأزوتية لموسم المحاصيل الشتوية، بدءاً من أمس الاثنين.

وقال إنه كلف لجنة برئاسة المهندسة أميرة الأحمدى أبوريا مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالإسكندرية، وتضم المهندس هانى عبدالعظيم محمد مدير إدارة تعاون العامرية وبرج العرب، وأحمد منصور نائب مدير الإدارة القانونية للتعاون الزراعى بالإسكندرية، للمرور على جمعيتي كرم سكرة الزراعية ببرج العرب وأبودومة الزراعية، وتم التأكيد على تطبيق منظومة الكارت الذكى وتطبيق منظومة الأسمدة، إمتثالاً للجنة التنسيقية للأسمدة وانتهاء الموسم الزراعى الصيفى، على أن تكون بداية الصرف للمحاصيل الشتوية أمس.

وأشار إلى أنه تنفيذا لمبادرة حياة كريمة في (نجع فتح الله) ببرج العرب القديم، تم تنظيم قافلة إرشادية لتوعية سيدات نجع فتح الله وتشجيعهن على فتح فصول محو الأمية في النجع، ولاقى الطلب استجابة واسعة من الأهالى، حيث تم تجميع فصل محو أمية مكون من ٢٠ سيدة وتم بدء العمل معهم بمنزل إحدى السيدات بالقرية، مشيرا إلى أنه سيتم فتح فصول أخرى مستقبلا فضلا عن تدريب السيدات على عمل مشاريع صغيرة لزيادة دخل الأسرة ورفع مستوي المعيشة.

ولفت إلى أنه كلف المهندسة نجوان أحمد فوزى مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية، والمهندس أيمن عبدالستار على مدير إدارة المكافحة، بتشكيل لجنة من مهندسي إدارة المكافحة، لإجراء أعمال الجرد السنوي للمبيدات الزراعية بإدارة العامرية.

"زراعة الإسكندرية" تعلن انتهاء الموسم الزراعي الصيفي وبدء صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية 2022 (صور)
"زراعة الإسكندرية" تعلن انتهاء الموسم الزراعي الصيفي وبدء صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية 2022 (صور)
"زراعة الإسكندرية" تعلن انتهاء الموسم الزراعي الصيفي وبدء صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية 2022 (صور)
"زراعة الإسكندرية" تعلن انتهاء الموسم الزراعي الصيفي وبدء صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية 2022 (صور)
"زراعة الإسكندرية" تعلن انتهاء الموسم الزراعي الصيفي وبدء صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية 2022 (صور)

المصرى اليوم

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