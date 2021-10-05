عبوة ناسفة أمام جامعة القاهرة .. مصدر أمني يكشف التفاصيل

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نجح خبراء المفرقعات في الجيزة ،في التعامل مع بلاغ عن وجود عبوة ناسفة امام كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وسط تواجد امني مكثف من قبل رجال الشرطة.

وتلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة صباح اليوم الثلاثاء بلاغا بالاشتباه في جسم غريب أمام كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات لفحص البلاغ، وتم فرض كردون امني حول المنطقة لمنع اقتراب المواطنين، حتي يتم التعامل مع البلاغ

من جهتها قالت مصادر في الحماية المدنية لـ«المصري اليوم»: انه تم التعامل مع البلاغ بمنتهي الجدية، وتم الدفع فريق من المفرقعات والحماية المدنية، وتم اغلاق الشارع، حتي تم الانتهاء من يتمم الانتهاء من فحص البلاغ.