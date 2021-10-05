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رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل ختام تدريب طلاب الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية

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رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل ختام تدريب طلاب الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل ختام تدريب طلاب الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية

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شهد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، حفل ختام تدريب طلاب كلية الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات جامعة الزقازيق، والذى نظمته كلية الطب بالتعاون مع كلية الصيدلة بالجامعة، وذلك في إطار بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة ومستشفيات جامعة الزقازيق، والذي يعد توأمة حقيقية بين كليتى الطب والصيدلة .

وأقيم الاحتفال بمبنى الجراحة الجديد، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الدرندلى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة أمل الجندى عميد كلية الصيدلة، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور وائل صبرى المشرف العام على الشؤون العلاجية بمستشفيات جامعة الزقازيق والمشرف العام للتدريب، والدكتور عصام أبوالفتوح نقيب صيادلة الشرقية، ووكلاء كليتى الطب والصيدلة وأعضاء هيئة التدريس.

وثمن رئيس الجامعة الدور الذي يقوم به الصيادلة في منظومة الخدمة الطبية ،ومدى تطور الأداء للصيادلة والصيادلة الإكلينيكية بمستشفيات جامعة الزقازيق، ومنها إنشاء مركز المعلومات الدوائية بالمستشفيات، وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمرضى.

جدير بالذكر أن التدريب تقوم به المستشفيات الجامعية، من خلال تدريب الطلاب بأقسام المستشفيات المختلفة لمدة شهر على المهارات الإكلينيكية المتعلقه بدور الصيدلى الإكلينيكي بالمستشفيات.

المصرى اليوم

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