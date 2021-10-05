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"غرفة الشرقية" توفر 1246 وظيفة خلال الربع الثالث من 2021م

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"غرفة الشرقية" توفر 1246 وظيفة خلال الربع الثالث من 2021م "غرفة الشرقية" توفر 1246 وظيفة خلال الربع الثالث من 2021م
من الجنسين في مختلف القطاعات ضمن جهودها لدعم التوطين

وفّرت غرفة الشرقية -ممثلة في مركز التوظيف- خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 1246 فرصة وظيفة لطالبي العمل من الجنسين، في مختلف القطاعات، في المنطقة الشرقية؛ وذلك ضمن جهودها في دعم توطين الوظائف.

وأوضحت الغرفة أن عدد طالبي العمل المسجلين في الموقع الإلكتروني للمركز ولقاءات التوظيف حوالى 13284 طالب عمل، من حملة شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير؛ مشيرة إلى أن عدد المنشآت التي استفادت من خدمات مركز التوظيف بلغ 43 مؤسسة.

وأكدت الغرفة استمرار جهود مركز التوظيف في تأمين الفرص الوظيفية لطالبي العمل، من الكفاءات المهنية والمؤسسات؛ وذلك انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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