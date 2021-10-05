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الملك وولي العهد يهنئان "" بذكرى يوم العبور

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الملك وولي العهد يهنئان "السيسي" بذكرى يوم العبور الملك وولي العهد يهنئان "" بذكرى يوم العبور
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار

الملك وولي العهد يهنئان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح ، رئيس جمهورية العربية، بمناسبة ذكرى يوم العبور.

وأعرَب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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