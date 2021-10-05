لجميع قائدى المركبات ..الرادار الذكى يلتقط جميع التجاوزات فى السرعة

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شددت مصادر مرورية على قائدى السيارات الالتزام بالسرعة المقررة وفقا لكل طريق وعدم تجاوزها حفاظا على ارواح قائدى المركبات وكذلك المواطنين خاصة فى ظل وجود الرادار الذكى .

ونبهت المصادر الى ان الطرق مراقبة بالرادارات سواء كانت هذه الرادارات داخل السيارات والدراجات النارية التابعة لإدارة المرور المختلفة والتي تقوم برصد تجاوز السرعات أو كانت رادارات ثابتة على الطرق والمحاور لرصد تجاوز السرعة خاصة فى ظل وجود الرادار الذكى .

اكدت المصادر ان هناك رادار جديد تم التعامل معه وحقق نتائج رائعة فى رصد السيارات التى تتجاوز السرعة وهو الرادار الذكى وهو ليس رادار منفصل لكنه مرتبط بمجموعة رادارات علي طول الطريق متصلة ببعضها بذكاء اصطناعي ، لرصد متجاوزى السرعة