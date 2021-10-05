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شركة فنادقي تحصل على الاعتماد النهائي لتصبح وكالة سفر إلكترونية معتمدة للعمرة ومعترف بها رسمياً من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية

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شركة فنادقي تحصل على الاعتماد النهائي لتصبح وكالة سفر إلكترونية معتمدة للعمرة ومعترف بها رسمياً من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية شركة فنادقي تحصل على الاعتماد النهائي لتصبح وكالة سفر إلكترونية معتمدة للعمرة ومعترف بها رسمياً من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية

أعلنت شركة فنادقي عن حصولها على الاعتماد النهائي من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية للعمل بصفتها وكالة سفر إلكترونية معتمدة للعمرة ومعترف بها رسمياً.

وتأسست فنادقي في المملكة العربية السعودية عام 2016، ومقرها في مكة المكرمة. وتُعتبر فنادقي وكالة سفر إلكتروينة سعودية رائدة تُقدّم خدمات سفر عالمية. وحصلت فنادقي على شهادة الآيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة في قطاع السفر والسياحة. وتُوفر فنادقي حجوزات الإقامة (في أكثر من مليون مكان للإقامة "الفنادق والفلل والشقق الفندقية الفندقية" في أكثر من 80 ألف وجهة حول العالم)، وتُقدّم خدمات أخرى كحجز المواصلات وحجز تذاكر الطائرات، إضافةً إلى حجز باقات الجولات والأنشطة السياحية. وتشمل جميع الأسعار في منصة فنادقي على الضرائب والرسوم، دون أي رسوم مخفيّة، ما يُتيح للعملاء إجراء حجوزات سياحية دولية بأسعار مميّزة. أضافت فنادقي مؤخراً العمرة إلى قائمة خدماتها بعد اعتمادها كوكالة سفر معتمدة للعمرة عبر الإنترنت لخدمة الشركات الأفراد

وفي هذا السياق، قال السيد عماد العبّاس، الرئيس التنفيذي لفنادقي: "نُعرب عن سعادتنا وفخرنا بالحصول على هذا الاعتماد الرسمي، وسنواصل الاستثمار في تطوير البنية التحتية لمنصة فنادقي لتقديم أسرع منصة ممكنة لخدمات العمرة الإلكترونية، وأفضل خدمة عملاء في قطاع وكالات السفر الإلكترونية المعتمدة للعمرة. ونعمل على توسيع نطاق شراكاتنا في مجال فنادق العمرة والنقل للعمرة وتقديم جميع الخصومات التي نحصل عليها مباشرة إلى شركائنا من شركات ومؤسسات العمرة، ما يجنّبهم ضغوطات تحقيق أهداف العمولة وسياسات الحوافز، ويُتيح لهم التركيز على أعمالهم الرئيسية".

خدمات العمرة من فنادقي:

  • خدمة العمرة من فنادقي للأفراد -إصدار تأشيرة العمرة الإلكترونية الفورية للأفراد لدخول المملكة العربية السعودية وأداء العمرة. وتتضمّن الباقة حجز الفنادق في مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة بالإضافة إلى حجز المواصلات ووأيضاً حجز الخدمات الأرضية من شركات ومؤسسات العمرة السعودية.
  • خدمة العمرة من فنادقي للشركات:  نوفر خدمات حجز العمرة لشركات ومؤسسات العمرة السعودية ووكلائهم خارج السعودية عبر تمكينهم من حجز الفنادق في مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحجز المواصلات/النقل مع الإصدار الفوري لرقم الحجز المرجعي المؤهل لشركات ومؤسسات العمرة لإصدار تأشيرات العمرة من خلال وصولهم في أنظمة مراكز خدمات العمرة "مخاع".

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