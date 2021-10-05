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أعلنت شركة فنادقي عن حصولها على الاعتماد النهائي من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية للعمل بصفتها وكالة سفر إلكترونية معتمدة للعمرة ومعترف بها رسمياً.

وتأسست فنادقي في المملكة العربية السعودية عام 2016، ومقرها في مكة المكرمة. وتُعتبر فنادقي وكالة سفر إلكتروينة سعودية رائدة تُقدّم خدمات سفر عالمية. وحصلت فنادقي على شهادة الآيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة في قطاع السفر والسياحة. وتُوفر فنادقي حجوزات الإقامة (في أكثر من مليون مكان للإقامة "الفنادق والفلل والشقق الفندقية الفندقية" في أكثر من 80 ألف وجهة حول العالم)، وتُقدّم خدمات أخرى كحجز المواصلات وحجز تذاكر الطائرات، إضافةً إلى حجز باقات الجولات والأنشطة السياحية. وتشمل جميع الأسعار في منصة فنادقي على الضرائب والرسوم، دون أي رسوم مخفيّة، ما يُتيح للعملاء إجراء حجوزات سياحية دولية بأسعار مميّزة. أضافت فنادقي مؤخراً العمرة إلى قائمة خدماتها بعد اعتمادها كوكالة سفر معتمدة للعمرة عبر الإنترنت لخدمة الشركات الأفراد

وفي هذا السياق، قال السيد عماد العبّاس، الرئيس التنفيذي لفنادقي: "نُعرب عن سعادتنا وفخرنا بالحصول على هذا الاعتماد الرسمي، وسنواصل الاستثمار في تطوير البنية التحتية لمنصة فنادقي لتقديم أسرع منصة ممكنة لخدمات العمرة الإلكترونية، وأفضل خدمة عملاء في قطاع وكالات السفر الإلكترونية المعتمدة للعمرة. ونعمل على توسيع نطاق شراكاتنا في مجال فنادق العمرة والنقل للعمرة وتقديم جميع الخصومات التي نحصل عليها مباشرة إلى شركائنا من شركات ومؤسسات العمرة، ما يجنّبهم ضغوطات تحقيق أهداف العمولة وسياسات الحوافز، ويُتيح لهم التركيز على أعمالهم الرئيسية".

خدمات العمرة من فنادقي: