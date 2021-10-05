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شنت إدارة تموين العجمى في الاسكندرية، برئاسة إبراهيم خلف مدير الادارة، بالاشتراك مع مباحث التموين حملات تموينية بنطاق الإدارة الثلاثاء، أسفرت عن مخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وجاءت الحملة بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على ملح الطعام المطروح بالأسواق تفاديا للغش التجارى وحفاظا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن ملح طعام بحيازته ١٦٠٠ شيكارة ملح زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم، باجمالى ٨٠ طن ملح مجهول المصدر وغير مدون عليه بيانات.

التحفظ على 80 طن ملح طعام مجهول المصدر داخل مخزن بالإسكندرية (صور)

التحفظ على 80 طن ملح طعام مجهول المصدر داخل مخزن بالإسكندرية (صور)

التحفظ على 80 طن ملح طعام مجهول المصدر داخل مخزن بالإسكندرية (صور)