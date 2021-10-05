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الكنائس تعقد لقاء تحضيري للاحتفال بمرور 2000 سنة على قيامة المسيح (صورة)

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الكنائس تعقد لقاء تحضيري للاحتفال بمرور 2000 سنة على قيامة المسيح (صورة) الكنائس تعقد لقاء تحضيري للاحتفال بمرور 2000 سنة على قيامة المسيح (صورة)

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شارك ممثلو الكنائس القبطية في والخارج، في لقاء تحضيري في إطار الإعداد للاحتفال العالمي بمرور ٢٠٠٠ سنة على قيامة المسيح عليه السلام، وحرص على المشاركة في اللقاء التحضيرى عدد من ممثلي الكنائس المسيحية في مصر ومن خارجها في التحضير لهذا المناسبة التاريخية، وذلك خلال اللقاء الجاري حاليًا في بيت «أنافورا» التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال مصدر كنسى أن الاحتفالات سيتم إقامتها في عدد كبير من الدول، من بينها مصر لإنفرادها التاريخي بمسار العائلة المقدسة.

وأضاف أن قيامة يسوع، هي الإيمان المسيحي بأن الله أقام يسوع بعد صلبه كبكر الأموات، مبتدئًا حياته المُمجدة كمسيح، ورب موت يسوع وقيامته هما أهم حدثين في علم اللاهوت المسيحي، وهما أساس الإيمان المسيحي، ويُحتفل بهما في عيد الفصح، وتُعتبر قيامته ضمانًا أن جميع الأموات المسيحيين سيُقامون عند المجيء الثاني للمسيح،وفي التقليد المسيحي، القيامة الجسدية هي إعادة الحياة لجسد متحول مُحرّك بواسطة الروح، كما وصف بولس والأناجيل، مما أدى إلى تأسيس المسيحية.

المصرى اليوم

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