«افصل الرواتر وشغله»..كيف تعامل جمهور «الفيس بوك» اثناء «العطل الكبير»؟

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لحظات مرت على متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، قبل أن يدرك الجميع أن هناك مشكلة، فرسائل وسائل التواصل الاجتماعي«واتساب ووماسنجر وإنستجرام».. التليفون «صامت» من فترة دون، لم يصدر أصوات تنبيهات على غير العادة، وبعدها بدات الاتصالات المباشرة بالاصدقاء والاهل.. مساء الخير.. هو الواتساب عندك شغال.. طيب والماسنجر.. وبعد عشرات الاتصالات يكتشف الجميع انها مشكلة عالمية.

تعطل فيس بوك، وتطبيقات واتساب وإنستجرام، في مناطق عدة على مستوى العالم، إلى الحد الذي دفع حساب فيس بوك على تويتر إلى التغريد لمتابعيه «ندرك أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج».

ولقي المنشور سخرية من البعض، ففي لحظات التعطل تلك كان كثيرون قد لجأوا لتويتر كبديل مؤقت لفيس بوك، حيث لجا البعض إلى استخدام الحسابات التي لم تكن تستخدم من قبل ان العمل اصبح يعتمد بصورة كبير ة على «واتساب وفيس بوك».

عاد، تطبيق فيسبوك للعمل مرة أخرى بعد انقطاع دام لأكثر من 6 ساعات وهو الأنقطاع الأطول في تاريخ التطبيق منذ عام 2008، وأصاب خلل مفاجئ، اليوم الاثنين تطبيقات فيسبوك ماسنجر وانستجرام وواتسآب حيث أبلغ المستخدمون بظهور رسالة جاري الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم على ارسال أو استقبال أي رسائل بينهم وبين اصدقائهم.

وهبط سهم فيسبوك بنسبة 5.7% ليسجل 323.3 دولار، وبحسب صحيفة express البريطانية، تلقى موقع Downdetectorالتقني المتخصص في رصد أعطال تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، عددا كبيرا من الشكاوى بوجود مشكلة بالتطبيق ولم يعرف سبب حدوثها .

وتسببت تلك الأزمة في خسارة مارك زوكربيرج مؤسس ورئيس شركة فيسبوك، أكثر من 7 مليارات دولار من ثروته خلال الساعات القليلة الماضية، في ظل الخسائر الضخمة التي تعرض لها سهم فيسبوك. وشهد سهم شركة فيس بوك موجة بيعية اليوم، لينخفض السهم بأكثر من 5% مع إبلاغ مستخدمين حول العالم عدم قدرتهم على الوصول لحسابتهم على فيسبوك وإنستجرام وواتساب.

أكد الجهاز القومي للاتصالات، إن فريقا متخصصا من الجهاز يتابع مشكلة تعطل تطبيق فيسبوك بشكل لحظي على المستوى الدولي ودراسة مدى تأثيرها على الخدمات بالسوق المصرية.

وأشار الجهاز في بيان، إلى أن مستخدمي خدمات الانترنت واجهوا عطلًا مفاجئًا وانقطاع بخدمات التطبيقات الرئيسية لشركة فيسبوك (فيسبوك – ووتس اب – ومسنجر – انستجرام) وذلك بالساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

وأضاف أن شركة فيسبوك أعلنت أن تأثر الخدمة الخاصة بتطبيقاتها قد حدث نتيجة لأعطال في الخوادم الخاصة بها على مستوى العالم وجاري العمل على حلها، حيث تسبب العطل في مواجهة المستخدمين لمشكلات في فتح واستخدام التطبيقات أو إرسال واستقبال الرسائل الخاصة بها وذلك على مستوى العالم وليس بدولة بعينها.

وعلق عدد من نجوم الكرة المصرية والعالمية، على توقف منصات التواصل الاجتماعي، من خلال حساباتهم على تويتر، أملًا في إنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن. وكتب محمد جدو لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر على توقف منصات التواصل الاجتماعي «عشان كده بحب تويتر».

بينما كتب شوبير على صفحته الرسمية على «تويتر»: «اليوم كلنا في تويتر اهلا بيك».

وفي نفس السياق، علق إبراهيم سعيد على توقف منصات التواصل الاجتماعي، صورة «لـ الواتساب مع ايموشن ضحك».

وكتب أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي على حسابه الشخصي على «تويتر»:«مساء الخير..واتساب يتعرض لعطل مفاجئ