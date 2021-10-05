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لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة تنظّم برامج ومسابقات طلابية

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لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة تنظّم برامج ومسابقات طلابية لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة تنظّم برامج ومسابقات طلابية
قالت: بما يخدم الطلبة ويسهم في توسيع مداركهم عبر زيارة الجامعات العالمية

لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة تنظّم برامج ومسابقات طلابية

أكملت لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة استعداداتها لتنظيم عديد من البرامج والمسابقات الطلابية المعتمدة خلال العام الجامعي الحالي، بمشاركة جامعات المملكة.

وأوضح أمين عام اللجنة الدكتور عثمان الحكمي؛ أن البرامج والمسابقات الطلابية التي أُقِرَّت ستتضمن إقامة المهرجان المسرحي الجامعي الأول الذي تستضيفه جامعة جازان خلال شهر ربيع الآخر المقبل، وملتقى الأندية الطلابية للجامعات الذي تستضيفه جامعة الملك عبدالعزيز في شهر رجب المقبل، والرحلة الطلابية الدولية للطالبات التي ستُنفَّذ منتصف العام الجامعي الحالي، مؤكداً سعي اللجنة إلى تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية، بما يخدم الطلبة، ويسهم في توسيع مداركهم عبر زيارة الجامعات العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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