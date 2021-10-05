«الإسكندرية الأزهرية» تعلن جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منطقة الاسكندرية الأزهرية، استعدادتها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2021/ 2022، وسط إجراءات احترازية مشددة وتدابير لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك ترأس الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية، اجتماعاً بهذا الصدد ضم كلاً من الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، وعلاء العريان الوكيل الثقافي، ومسؤولي إدارة شؤون العاملين (الماهيات- والحاسبات- والميزانية- ووحدة الحاسب الآلي)؛ للتأكيد على الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وسرعة إنهاء ودفع كافة المستحقات المالية للعاملين، ولمن خرجوا على المعاش، والعمل بروح الفريق، لإنجاز وإتمام العمل على الوجه الأكمل.