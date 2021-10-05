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أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة قاموا أمس الأثنين، بنشر 57 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة «سكوبس ‏ Scopus» العالمية.

وقال إن نتائج هذا الأسبوع أظهرت أن النشر الدولى كان جيدًا (64 بحث) وكان توزيع التخصصات كالتالي في مجال العلوم الأساسية (22%) وشملت كلا من الكيمياء (5%)، علوم الحاسب (8%)، الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (6%)، الرياضيات (3%)، يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (19%)، فالهندسة (14%)، الهندسة الكيميائية (6%)، ثم الزراعة والعلوم البيولوجية (7%)، فعلوم المواد (6%)، والطاقة (6%).

وأضاف «قنصوة» أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولى واضح في إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة أشتركت مع مصر في النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية (18 بحث)، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية (3 أبحاث) لكل منهم، فالصين والمملكة المتحدة (4 أبحاث) لكل منهم، فاليابان ولبنان والهند (4 أبحاث) لكل منهم، وغيرهم من دول العالم.

كانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الأزهر، جامعة طيبة، جامعة عين شمس، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، جامعة الزقازيق، وجامعة هارفارد، جامعة الملك سعود وغيرهم من الجامعات.

من جانبه هنأ رئيس الجامعة الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التي ترفع اسم الجامعة في كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.

"العلوم الأساسية" الأعلى بـ22% .. جامعة الإسكندرية تنشر 57 بحثا جديداً بمنصة سكوبس العالمية الاثنين (صور)