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النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت عند 81.41 دولارًا للبرميل

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أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت عند 81.41 دولارًا للبرميل النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت عند 81.41 دولارًا للبرميل
استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر عند 77.61

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت عند 81.41 دولارًا للبرميل

ارتفع خام "برنت" هامشيًّا خلال تعاملات الثلاثاء، مع استيعاب المستثمرين لقرار "أوبك+" الذي أكد التزامها بسياسة إنتاج النفط دون تغيير خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأعادت "أوبك+" تأكيد العمل بخطة تعديل إنتاج النفط بزيادة 400 ألف برميل يوميًّا في نوفمبر؛ وفقًا للمعلن مسبقًا.

وقالت "آر بي سي كابيتال ماركت" في مذكرة نقلتها صحيفة "فاينانشال تايمز": إن قرار "أوبك+" يشير إلى رضا المجموعة عن رؤية الخام عند مستويات مرتفعة رغم المخاوف المتعلقة بتدهور أزمة الطاقة في أوروبا وآسيا.

في الوقت نفسه توقعت "كابيتال إيكونومكس" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز" بدء حدوث تطبيع تدريجي في نمو الطلب وزيادة في المعروض قد يكون لها تأثير على الأسعار بداية من الربع الجاري.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.2% عند 81.41 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما تجاوز الخام 82 دولارًا أمس للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

واستقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر عند 77.61 دولارًا للبرميل، وبعدما تجاوزت 78 دولارًا أمس للمرة الأولى منذ 2014.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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