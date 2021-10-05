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المبنى مؤجر منذ 2017 .. الكنيسة القبطية تتسلم ملكية كنيسة جديدة في بلجيكا

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المبنى مؤجر منذ 2017 .. الكنيسة القبطية تتسلم ملكية كنيسة جديدة في بلجيكا المبنى مؤجر منذ 2017 .. الكنيسة القبطية تتسلم ملكية كنيسة جديدة في بلجيكا

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شهدت كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الإنجيلي بمدينة أنتويرب في بلجيكا، مساء أمس احتفالية بمناسبة تسلم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لملكية مبنى الكنيسة من الكنيسة الكاثوليكية، بحضور الأنبا أرساني أسقف هولندا والمشرف على القطاع الهولندي في بلجيكا، ومونسنيور جون بوني أسقف الكنيسة الكاثوليكية لإيبارشية أنتويرب.

وتضمن الاحتفال كلمة للأسقف الكاثوليكي هنأ فيها الأقباط في أنتويرب بملكية مبنى الكنيسة، وعبر عن سعادته بأن المبنى سيظل يستخدم للعبادة وتمنى للكنيسة مزيدًا من النمو والازدهار، كما ألقى الأنبا أرساني كلمة رحب فيها بالحاضرين وشكر مجهودات الكنيسة الكاثوليكية ومجلس مدينة أنتويرب، وشمل الاحتفال أيضًا فقرات ترانيم قدمتها فرق الكورال بالكنيسة.

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني زار ودشن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الإنجيلي في ١٧ أكتوبر ٢٠١٩، وتستخدمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا المبنى منذ أبريل ٢٠١٧ على سبيل الإيجار، وشهد منذ وقتها أعمال تجديد وترميم وتوسعات، وتم تركيب حامل الأيقونات ورسمها ورسم شرقية الهيكل.

المصرى اليوم

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