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محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوي وخدمات التعليم الفني (صور)

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محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوي وخدمات التعليم الفني (صور) محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوي وخدمات التعليم الفني (صور)

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اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تنسيق المرحلة الثالثة للثانوى العام وتنسيق طلاب الخدمات للتعليم الفني بنوعياته للعام الدراسي 2021 / 2022 بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، أن الاعتماد جاء بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وفرص التدريب بالتعليم المزدوج.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتنسيق الخدمات للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من 165 درجة؛ فإنه متاح التقديم في خدمات المدارس الصناعية (من درجات 153.5 حتى 164.5) بجميع الإدارات عدا إدارة برج العرب، والطلاب الحاصلين على إعدادية إدارة برج العرب التعليمية فقط (من 150 حتي 159.5) التقدم لمدرسة برج العرب الصناعية.

وتابع:«بالنسبة لخدمات المدارس الزراعية والتجارية (من 140 حتى 164.5) بجميع الإدارات عدا إدارة برج العرب. وللطلاب الحاصلين على إعدادية إدارة برج العرب التعليمية فقط (من 140 حتى 159.5) التقدم لمدرسة برج العرب الزراعية».

محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوى وخدمات التعليم الفني بنوعياته للعام 2021 / 2022 نظام الـ3 و5 سنوات (صور)
محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوى وخدمات التعليم الفني بنوعياته للعام 2021 / 2022 نظام الـ3 و5 سنوات (صور)

المصرى اليوم

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