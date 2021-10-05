دراسة طبية تكشف عن العلاقة بين أدوية خفض الكوليسترول والسكري

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أُجريت على أكثر من 83 ألف بالغ مصاب بالنوع الثاني وآخرين لا يتناولون العقاقير

كشفت دراسة طبية حديثة أن لاستخدام الأدوية المخفضة للكوليسترول آثاراً جانبية على المصابين بالسكري من النوع الثاني.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "جاما للطب الباطني"، فإن تناول أدوية خفض الكوليسترول يفاقم من أعراض السكري.

وقارن الباحثون في جامعة تكساس ساوث وسترن الأميركية، معدلات تطور مرض السكري بين أكثر من 83 ألف بالغ مصاب بداء السكري من النوع الثاني، الذين يتلقون العلاج بأدوية خفض الكوليسترول، مع آخرين من مجموعة سكانية مماثلة لا يتعاطون مثل هذه العقاقير.

وأظهرت الدراسة أن مستخدمي أدوية خفض الكوليسترول كانت فرص تطور مرض السكري لديهم أعلى بنسبة 37 في المئة مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون هذه الفئة من العقاقير.

كذلك أشارت البيانات الخاصة بالدراسة إلى أن 56 في المئة من مستخدمي العقاقير المخفضة للكوليسترول ظهرت لديهم علامات تطور مرض السكري، وكان عليهم البدء بالعلاج بالأنسولين وغيره من العلاجات لخفض نسبة السكر في الدم، مقارنة بـ 48 في المئة ممّن لم يتناولوا هذه الأدوية، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن النتائج التي توصلوا إليها لا تعني أنه يجب على مرضى السكري التوقف عن تناول أدوية خفض الكوليسترول، لكنهم قد يضطرون إلى تعديل علاجهم المضاد للسكري عند بدء العلاج بالعقاقير الخافضة للكوليسترول.