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عدو البشرية.. هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم من الوباء

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عدو البشرية.. هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم من الوباء عدو البشرية.. هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم من الوباء
إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا أكثر من 235 مليون إصابة

عدو البشرية.. هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم من الوباء

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من 235 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 235.382.458، وإجمالي الوفيات 4.808.399.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 703.278 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43.852.204.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 598.152 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.478.546.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 448.997، وإجمالي إصابات 33.834.702.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 278.803 وإجمالي إصابات 3.681.960.

وفي المرتبة الخامسة بإجمالي وفيات 207.056 وإجمالي إصابات 7.500.000.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199.485، وإجمالي إصابات 2.178.939.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142.261 وإجمالي إصابات 4.220.206.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 137.371 وإجمالي إصابات 7.972.122.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 131.068، وإجمالي إصابات 4.683.646.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126.425، وإجمالي إصابات 4.963.243.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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