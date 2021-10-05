تفاصيل مثيرة في ضبط أقراص مخدرة داخل شحنة ترمس بميناء سفاجا (صور)

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بدأت نيابة سفاجا الجزئية بالبحر الأحمر تحقيقاتها في واقعة ضبط ٥٢٦ ألف من أقراص الكيبتاجون المخدرة مهربة للخارج عن طريق أحدي الشاحنات مخبأة داخل شحنة من أجوله الترمس والنعناع حيث بلغت قيمة التعويضات الجمركية ٢١٠مليون جنيه وتم التحفظ على الشحنة وطلب تحريات المباحث وضبط السائق والاستعلام عن الشركة مصدرة شحنة الترمس والنعناع.

وكشفت تفاصيل الواقعة احباط جمارك بسفاجا بالتنسيق مع إدارة المباحث وإدارة مكافحة المخدرات بميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وتضمنت المذكرة المشتركة المقدمة من إدارة الجمرك وإدارة المباحث وإدارة مكافحة المخدرات بميناء سفاجا بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة لم يتم الإقرار عنها ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 15807 لسنة 2021 صادر نهائي باسم شركة «ت . ل» والمحمل على السيارة رقم 19450 نقل عام الإمارات والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 440 شيكارة ترمس ونعناع بوزن طن مصدرة للسعودية.

وكشفت المعاينة الفعلية وجود 40 شيكارة نعناع و400 شيكارة ترمس منها 10 شكائر بها 526 ألف و500 قرص من أقراص الكيبتاجون المخدرة بوزن 90 كيلو جرام داخل الشكائر بين حبات الترمس.

وبلغت التعويضات الجمركي المستحقة 210 مليون و600 ألف جنيه وتم تحرير محضر ضبط جمركي وإخطار الجهات الأمنية.