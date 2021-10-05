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توقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم وغدًا في القاهرة وعدد من المناطق، وتظل حالة الطقس خلال الأيام القادمة مائلة للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر .

يتوقع أن يكون الطقس اليوم في مصر حارا على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلا على السواحل الشمالية.

ويظل الطقس مائلا للحرارة اليوم على شمال الصعيد والوجه البحري وجنوب سيناء بالإضافة إلى القاهرة الكبري .

ويظل الطقس لطيفًا خلال ساعات الليل على جميع أنحاء مصر.

تتراوح حالة البحر المتوسط بين الإعتدال والإضطراب ويرتفع الموج بين 2.25 و2.75 مترًا.

وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 و3 أمتار.

ويستمر نشاط الرياح اليوم على السواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم في مصر

تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم العظمي 29 بانخفاض درجة عن أمس الإثنين، والصغري 20ْ.

وتظل درجة الحرارة مستقرة في الإسكندرية اليوم عند 27ْ للعظمي، والصغري 21ْ.

تظل أعلي درجة حرارة في مصر اليوم للعظمي 35 درجة في أسوان وإدفو، وتكون الصغري هناك 23 درجة.

ويكون أقل درجة حرارة متوقعة اليوم 14 درجة للصغري في كاترين.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة في مدن مصر كما يلي :

حالة الطقس في مصر.. انخفاض درجات الحرارة اليوم والتوقعات حتى الأحد 10-10-2021

حالة الطقس غدًا في مصر الأربعاء 6-10-2021

يكون طقس الغد الأربعاء مشابهًا لطقس اليوم، وتتكون الشبورة المائية في الصباح، على الطرق المتجهة من وإلي الوجه البحري ووسط سيناء والسواحل الشمالية ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

يتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والوجه البحري غدًا 29 للعظمي و20 للصغري.

درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية 26-21، وفي جنوب سيناء 32-25ْ، وفي شمال الصعيد 30-20، وفى جنوب الصعيد 35-22ْ.

حالة الطقس الأيام القادمة حتى الأحد المقبل 10-10-2021

يظل الطقس مائلاً للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، خلال الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر .

وتكون درجات الحرارة المتوقعة حتى يوم الأحد من الأسبوع المقبل كما يلي :