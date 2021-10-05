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الغردقة تستقبل مبادرة «يلا نفسح طفل يتيم» في رحلة مجانية

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الغردقة تستقبل مبادرة «يلا نفسح طفل يتيم» في رحلة مجانية الغردقة تستقبل مبادرة «يلا نفسح طفل يتيم» في رحلة مجانية

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حقق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أمنية عدد من الأطفال الاأتام من محافظة القاهرة بزيارة مدينة الغردقة من خلال مباردة «يلا نفسح طفل يتيم» عن طريق إهدائهم رحلة سياحية تشمل قضاء عدد من الايام باحدي القري السياحية، وزيارة أهم المعالم الشهيرة بالغردقة، وذلك لتنمية مفهوم المشاركة المجتمعية واحتواء كل فئات المجتمع خاصة الأطفال الأيتام.

والتقى محافظ البحر الأحمر بالأطفال المشاركين للترحيب بهم والاطمئنان عليهم، وتم اهدائهم حقائب مدرسية بمناسبة العام الدراسي لمنحهم أمل جميل لغد أفضل بعيداً عن حالة العزلة التي قد يعيشونها بداخل دور الأيتام.

ووجهت ريهام مصطفى صاحبة المبادرة وعضو مجلس ادارة جمعية عودة القيم، خالص الشكر لمحافظ البحر الاحمر على ترحيبه بالفكرة ومساعدته لها، واستضافته للأطفال على مدار 3 أيام ،من 13 دار ايتام بالقاهرة، ليحقق رغبتهم في تقضية وقت مميز بالغردقة.

المصرى اليوم

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