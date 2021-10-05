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شمال سيناء تقيم احتفالية لتسلم 20 حافلة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية

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شمال سيناء تقيم احتفالية لتسلم 20 حافلة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية شمال سيناء تقيم احتفالية لتسلم 20 حافلة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية

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تقيم محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، احتفالية لتسلم 20 حافلة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية في ، وذلك في ديوان عام المحافظة بالعريش، بحضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وممثلي المكتب الاستشاري المكلف بادارة المشروع.

وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت 20 حافلة جديدة محلية الصنع لمحافظة شمال سيناء، حيث تضمن هذه الحافلات التي تبلغ قيمتها 1.8 مليون دولار، أي ما يعادل 28.4 مليون جنيه، وصول أفراد المجتمع في وسط سيناء إلى أماكن العمل والتجارة والمنشآت التعليمية والخدمات الحكومية.

وستدعم الحافلات أكثر من 6.400 طالب وطالبة في جميع أنحاء محافظة شمال سيناء بحيث تضمن تمكين الشباب، وتحديدا الفتيات، على مواصلة تعليمهم الثانوي.

كما سيتم استخدام الحافلات لنقل السكان ممن يعيشون في وسط سيناء إلى المدن الساحلية الكبيرة حيث تتوافر فرص العمل والخدمات الحكومية والتجارة بشكل أكثر سهولة.

المصرى اليوم

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