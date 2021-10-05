إلغاء منح الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية الأزهرية في شمال سيناء

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أعلنت محافظة شمال سيناء، الثلاثاء، إلغاء منح الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية الأزهرية، بناء على تعلميات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان، أنه بناء على تعليمات المجلس الاعلي للجامعات الخاصة بعدم التصديق لطلاب الثانوية الازهرية منح دراسية مجانية في الجامعات الخاصة لعام الدراسي الجديد، لذا تم استبعاد اسماء الطلبة الذين تقدموا لمنح الجامعات الهاصة الموجودة في مركز المعلومات بالديوان العام.

أضاف المحافظ أنه لن يتم قبول أوراق جديدة من طلبة الثانوية الازهرية للمنح الدراسية التي سبقت واعلنت عنها المحافظة في عدد من الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2021/2022.