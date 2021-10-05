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وصول لجنة روسية لمتابعة إجراءات السلامة بمطاري الغردقة وشرم الشيخ

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وصول لجنة روسية لمتابعة إجراءات السلامة بمطاري الغردقة وشرم الشيخ وصول لجنة روسية لمتابعة إجراءات السلامة بمطاري الغردقة وشرم الشيخ

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استقبل مطارا الغردقة وشرم الشيخ الدوليين لجنة من خبراء الطيران الروس لمراجعة ومتابعة اجراءات التأمين والسلامة بالمطارين، ضمن الاجراءات الروسية لمتابعة حركة الطيران والسياحة الروسية للرحلات المباشرة وسط ارتفاع لمعدل الرحلات الجوية واعداد السائحين الروس إلى شرم الشيخ والغردقة.

وقالت مصادر للمصري اليوم إن اللجنة ستقوم بمتابعة اجراءات السلامة المتبعة داخل صالتي السفر والوصول المخصصة للرحلات الروسية وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم وكذلك متابعة تفتيش الركاب والحقائب وتستمر الزيارة حتي نهاية الأسبوع الجاري.

وتأتي زيارة هذة اللجنة بعد نحو شهرين من قرار السلطات الروسية باستئناف الرحلات الحوية الروسية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ.

وشهدت الرحلات الجوية الروسية زيادة ملحوظة، وبدأت شركة الخطوط الجوية الروسية «اير فلوت» رحلاتها المنتظمة للغردقة وشرم الشيخ بمعدل رحلة يومية بداية من أول اكتوبر الحالي.

المصرى اليوم

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