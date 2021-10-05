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شركات طيران عالمية تستأنف رحلاتها للغردقة وشرم الشيخ في الموسم الشتوي

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شركات طيران عالمية تستأنف رحلاتها للغردقة وشرم الشيخ في الموسم الشتوي شركات طيران عالمية تستأنف رحلاتها للغردقة وشرم الشيخ في الموسم الشتوي

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واصلت شركات الطيران العالمية إعلان استئناف رحلاتها الجوية لمطارات البحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك مع قرب بدء الموسم السياحي الشتوي بعد توقفها الفترة الماضية بسبب .

وأعلنت شركة الطيران البريطانية «إيزي جيت» استئناف رحلاتها إلى شرم الشيخ من مطار ماركو بولو البندقية بإيطاليا اعتباراً من ٣١ أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعياً يومي الثلاثاء والأحد طوال فصل الشتاء.

وأعلنت إيزي جيت أنه اعتبارًا من 12 فبراير 2020 ستستأنف الرحلات الجوية من البندقية إلى الغردقة، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة واحدة أسبوعيا كل يوم سبت.

فيما أعلنت شركة wizz air المجرية منخفضة التكاليف إطلاق أولي رحلاتها الجوية المباشرة من العاصمة بودابست إلى الغردقة ١٨ ديسمبر المقبل بمعدل رحلة اسبوعية تكون يوم السبت من كل اسبوع.

وكشف الخبير السياحي أبو الحجاج العماري ان السياحة الهولندية ستعود إلى الغردقة ومرسي علم بعد توقفها بسبب كورونا وذلك في نوفمبر القادم برحلتين اسبوعيا يومي الثلاثاء والسبت الموافق ٢ و٦ نوفمبر على خطوط Transavia.

واضاف العماري من المقرر ان تستانف Brussels airlin من بروكسل إلى الغردقة في ٣١ اكتوبر وتسير شركة Easy jet رحلة من امستردام من اول نوفمبر إلى شرم الشيخ.

المصرى اليوم

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