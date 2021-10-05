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هل كانت حرباً سيبرانية؟.. مختص لـ"سبق": أعطال "فيسبوك" فاقت التصور.. والكلفة ستكون ضخمة على الاقتصاد الأمريكي

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هل كانت حرباً سيبرانية؟.. مختص لـ"سبق": أعطال "فيسبوك" فاقت التصور.. والكلفة ستكون ضخمة على الاقتصاد الأمريكي هل كانت حرباً سيبرانية؟.. مختص لـ"سبق": أعطال "فيسبوك" فاقت التصور.. والكلفة ستكون ضخمة على الاقتصاد الأمريكي
طرح تساؤلاً حول مدى أمان بيانات العملاء المحفوظة لدى الشركة

هل كانت حرباً سيبرانية؟.. مختص لـ

توقف دام أكثر من 7 ساعات لخدمات "فيسبوك" والتطبيقات التابعة للشركة الأمريكية، كلّف مؤسّس الشركة مارك زوكربيرج؛ خسارة 7 مليارات دولار في غضون ساعات قليلة بعد عمليات الانقطاع، كما ستكلّف الاقتصاد الأمريكي خسائر فادحة، حتى الوقت الراهن لم يعلن السبب الحقيقي وراء ذلك!

حرب سيبرانية؟

عدم الإعلان عن السبب دفع البعض إلى التكهن بعددٍ من الأسباب، كان أهمها وأخطرها الحرب السيبرانية، وهو التكهن الذي يميل إليه مستشار أمن المعلومات سعيد الدوسري؛ في حديثه إلى "سبق"، حيث يقول في هذا الصدد: "ما حدث لا يمكن تفسيره إلا أنها حرب سيبرانية خفية مجهولة حتى الآن، وإن لم تصدر التصريحات الرسمية بحقيقة هذا العطل، أو صدرت بعكس ذلك؛ لأن هذا العطل أثّر بشكل مباشر في الولايات المتحدة، وقد تصل كلفته إلى المليارات من الدولارات، وخسارة القيمة السوقية لأسهم هذه الخدمات".

وأضاف: "والسبب الذي يقود إلى ذلك أيضاً، أنه كما هو متعارف، فإن هذه الشركات لديها خطط استمرار الأعمال والتعافي من الكوارث مرصودة مسبقاً لمثل هذه الحالة التي قد تواجهها منتجاتها، وعلى رأسها الانقطاع التام، لاسترجاع الخدمة في أقصر وقت ممكن، وفي هذه الحالة أصبح الانقطاع طويلاً جداً تجاوز المتعارف عليه، وهذا يدل على عدم نجاح هذه الخطط في استرجاع الخدمات حسبما هو مخطط ومرصود، فنحن نتكلم هنا عن أكبر إمبراطورية تدير وسائل التواصل الاجتماعي، وذات تأثير اقتصادي مباشر ومدرجة في سوق الأسهم الأمريكية.. لذا فإنني أميل إلى وجود حرب سيبرانية ستكشفها الأيام المقبلة".

ويشير "الدوسري" إلى أن العطل الذي دام نحو 7 ساعات يُعد الأسوأ في تاريخ "فيسبوك"، حيث واجه موقع التواصل الاجتماعي الشهير أعطالاً وتوقفات سابقة، إلا أن الأخيرة كانت الأطول والأسوأ، لا سيما أن تأثيرها على الاقتصاد العالمي عامة، والأمريكي خاصة كارثي، لما لهذه الخدمات من أهمية لدى الاقتصاد الأمريكي، وكونها محركاً رئيساً للأعمال والمبيعات، على حد قوله.

ويستبعد "الدوسري" تأثير الوثائق السرية التي سُلمت إلى الكونجرس فيما يخص "فيسبوك" والتطبيقات التابعة للشركة على مشكلة الأعطال، إذ يقول: "في حالة هذا الانقطاع الطويل هنا، فالتجسس أو المشكلات الأمنية ليسا موضع النقاش؛ لأنه من الممكن السيطرة على مثل تلك المشكلات، وتغطيتها، فالمسألة هنا أكبر بكثير من ذلك، فنحن الآن نتكلم عن خدمات أصبحت غير موجودة بقيادة أكبر شركة مشغّلة لخدمات التواصل الاجتماعي".

بيانات العملاء في خطر؟

ويتابع طارحاً تخوفاً جديداً بشأن الأعطال: "السؤال الأهم الآن عن بيانات العملاء المحفوظة لدى الشركة.. هل هي آمنة ولم يتم تسريبها وتمّت المحافظة عليها، كما هو مخطط له؟ لأن ما وصلت إليه الشركة الآن يُعد انهياراً كاملاً، ويجب التعامل معه ومع تبعاته بجدية من كل الأطراف".

وينصح مستشار أمن المعلومات باستخدام خدمة iMessages المقدمة من شركة Apple للتواصل الفوري والنصي، بديلاً لخدمة "واتساب" في حال حدوث أعطال أخرى في الساعات القليلة المقبلة، وكذلك الاستعاضة عن "فيسبوك" و"إنستجرام" بخدمات "سناب شات" و"تيك توك" التي تعمل بكفاءة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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