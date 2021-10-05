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«زي النهارده».. استقالة الرئيس الصربي ميلوسوفيتش 5 أكتوبر 2000

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«زي النهارده».. استقالة الرئيس الصربي ميلوسوفيتش 5 أكتوبر 2000 «زي النهارده».. استقالة الرئيس الصربي ميلوسوفيتش 5 أكتوبر 2000

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في بلدة بروزاريفاتس اليوغوسلافية ولعائلة من الجبل الأسود وفى يوم ٢٠ أغسطس من عام ١٩٤١ ولد الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش وانتحر أبوه عندما كان سلوبودان في دراسته الثانوية وانتحرت أمه شنقاً بعد أبيه بعشر سنوات، وفى ١٩٥٩ التحق بصفوف الحزب الشيوعى الصربى وفى إبريل ١٩٨٧ برز كقوة مؤثرة في الحياة السياسيةبجمهورية صربيا،رئيساً للجنةالعاصمة بلجراد في الحزب الشيوعى الصربى وأطاح بكل خصومه وفى يناير ١٩٩٠ أصرعلى إلغاء السياسة الدستورية المتبعة منذعام ١٩٧٤ التي تعطى حرية سياسية أكبر للجمهوريات اليوغوسلافية وفى ديسمبرمن عام ١٩٩٠تم انتخابه رئيساً لصربيا مع تمتعه بسلطات أوسع وفى ٢٣ يوليو١٩٩٧ تولى منصب رئيس جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التي تضم صربيا والجبل الأسود ثم اندلعت الحرب مجددا في ١٩٩٨ في إقليم كوسوفو ضد الحكم الصربى فقامت القوات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسى بين مارس ويونيو ١٩٩٩بقصف الأراضى اليوغوسلافية و«زى النهارده» في ٥ أكتوبر ٢٠٠٠ استقال ميلوسوفيتش من الرئاسة إثر اندلاع مظاهرات حاشدة نظمتها المعارضة الصربية بعد الانتخابات الرئاسية وتم إسقاط نظام ميلوسوفيتش والإطاحة به وألقت السلطات الاتحادية اليوغوسلافية القبض عليه في 31 مارس 2001 لإساءته استخدام السلطة وتعثرالتحقيق الأولى بسبب عدم وجود أدلة، مما دفع رئيس الوزراء الصربى زوران جينجيتش لتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ليحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب ثم قدم لمحكمة جرائم الحرب في لاهاى وتوفى بسجنه في لاهاى في ١ مارس ٢٠٠٦.

المصرى اليوم

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