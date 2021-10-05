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أسامة عبدالكريم يروي تفاصيل استبعاده من الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأولمبي

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أسامة عبدالكريم يروي تفاصيل استبعاده من الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأولمبي أسامة عبدالكريم يروي تفاصيل استبعاده من الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأولمبي

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قال أسامة عبدالكريم، المدرب السابق لحراس مرمى الأولمبي، إنه صدم بعد قرار استبعاده من الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأولمبي.

وأضاف أسامة عبدالكريم، في تصريحات تليفزيونية: «شقيقي هو من أبلغني بعدم وجودي في الجهاز الفني الجديد للمنتخب، وقررت بعدها إغلاق هاتفي بسبب الصدمة».

وتابع: «وجودي في المنتخب الأولمبي من الأساس لم يكن في حساباتي، وكنت في حالة من الذهول والدهشة، عندما علمت بخبر عودة الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بالكامل ماعدا أنا، ولم أتحدث مع أي أحد».

وواصل: «معلوماتي كانت أن الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأولمبي سيتم تشكيله في يناير القادم، وكنت أتمنى أن يتم اخطاري من شوقي غريب بعدم وجودي في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي وليس من خلال الآخرين».

وأردف: «رفضت العمل في ناديين مصريين قبل تشكيل المنتخب الأولمبي، بسبب التزامي بالعمل مع شوقي غريب في محطته القادمة».

واستطرد: «لا توجد أي أزمات بيني وبين شوقي غريب، قد تكون سببا في غيابي عن تشكيل الجهاز الفني الجديد، ويبدو أنه تم استبعادي لأنني أخطأت بجعل محمد صبحي ومحمد الشناوي الأفضل في إفريقيا والأولمبياد».

وأتم :«لم يتحدث معي أحد من مسئولي الكرة في ، عن خروجي من الجهاز الفني الجديد وأحترم قرارهم، ولمست حب وتقدير الجماهير لي بعد خروجي من الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأولمبي».

المصرى اليوم

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